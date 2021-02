All New Nmax 155 Hadir dengan Pilihan Warna Baru, Harga Berubah?

jpnn.com, JAKARTA - PT Yamaha Indonesia Motor Mfg (YIMM) menambah pilihan warna baru di skutik andalannya All-new Nmax, yakni Prestige Silver.

Pilihan warna baru tersebut tersedia untuk varian tertinggi All-new Nmax 155 Connected/ABS.

Hadirnya pilihan warna Prestige Silver melengkapi pilihan yang sudah tersedia seperti Maxi Signature Black dan Matte Blue.

Warna Prestige Silver sendiri merupakan warna spesial yang dikembangkan secara khusus oleh Yamaha agar dapat mengekspos secara maksimal lekukan bodi motor sehingga terlihat lebih mewah.

Sejatinya, warna Prestige Silver sudah diaplikasikan di beberapa produk terbaru Yamaha seperti Lexi S, All-new Aerox 155 Connected/ABS, All-new Nmax 155 Standard Upgrade serta GEAR 125 S.

“Sejak diperkenalkan pertama kali warna Prestige Silver telah mendapatkan respons yang luar biasa di tengah masyarakat. Hal ini mendorong Yamaha untuk memperluas pengaplikasian warna tersebut di produk-produk unggulan seperti pada varian All New Nmax 155 Connected/ABS," kata Manager of Public Relation YIMM Antonius Widiantoro, dalam keterangan resmi.

"Kami optimistis warna ini akan makin dicintai konsumen ke depannya dan dapat menjadi trend setter seperti halnya warna Maxi Signature Black saat ini.”

Yamaha juga memberikan penyegaran pada warna Maxi Signature Black yang kini tampil makin maskulin dan berkelas.