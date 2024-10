Amanda Green Lakukan Riset ke RSJ untuk Mendalami Karakter di Film Pulau Hantu

jpnn.com, JAKARTA - Amanda Green menceritakan pengalamannya saat syuting film horor, Pulau Hantu.



Dalam film horor produksi MVP Pictures itu, dia berperan sebagai karakter Mala.



Amanda mengaku melakukan reading lebih awal dibandingkan pemain lain.



Selain itu, dia juga melakukan berbagai riset demi mendalami perannya sebagai Mala.



"Pada saat prosesnya aku memang dapat readingnya duluan kan soalnya aku baru banget di sini dan baru akting juga jadi readingnya sebukan sebelum orang reading," ujar Amanda Green di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/10).



"Mala itu kan emosinya berlapis jadi enggak cukup cuma one go at reading, aku harus berkali kali reading, research ke panti dan RSJ juga," sambungnya.



Dia bersyukur atas bantuan para pemain maupun kru film Pulau Hantu.



Pasalnya, dia merasa terbantu dengan adanya support dari tim yang terlibat.



"Semuanya sangat membantu di film pertama aku karena untuk film pertama aku lumayan nerve wrecking (tegang), tetapi setelah aku jalanin syuting, the magic of syuting itu real banget," ucap Amanda Green.



Adapun setelah berhasil mencuri perhatian pada 17 tahun silam, kesuksesan film Pulau Hantu kali ini dibuat kembali pada tahun 2024 oleh rumah produksi MVP Pictures.



Co-Producer, Amrit Punjabi mengatakan, film Pulau Hantu versi 2024 secara cerita tidak ada kaitannya dengan tiga film sebelumnya.



"Kami melahirkan kembali cerita Pulau Hantu ini tapi arahnya beda. Ini fokus ke cerita, emosi dan teror. Kalau yang dulu kan, sangat ‘terbuka’ ya. Yang ini, tidak ada sama sekali. Vibes beda. Yang kami tonjolkan kali ini hantunya kami buatkan background story-nya. Itu visi besarnya," tutur Amrit Punjabi.



Amrit Punjabi menyampaikan cerita Pulau Hantu kali ini bercerita tentang anak remaja dan teman-temannya.

"Yang berbeda lagi di sini, Production Value dan set lokasinya. Set-nya memperlihatkan satu periode waktu dan 20 tahun kemudian," sambungnya.



Dia mengungkapkan Pulau Hantu versi 2024 ini adalah cerita yang baru dan tidak ada kaitannya dengan trilogi film sebelumnya.



Film Pulau Hantu dibintangi oleh Taskya Namya, Bukie B. Mansyur, Samo Rafael, Cindy Nirmala, Hannah Hannon, Verdi Solaiman, Izabel Jahja, Patty Sandya, dan Amanda Green.



Film Pulau Hantu juga mengangkat isu kesehatan mental di dalamnya, uniknya tanggal perilisan film ini bersamaan dengan hari Kesehatan Mental Sedunia pada 10 Oktober 2024. (mcr7/jpnn)