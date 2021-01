Amanda Manopo Diberi Hadiah Tas Mewah dari Penggemar, Harganya Wow

jpnn.com, JAKARTA - Artis Amanda Manopo rupanya memiliki pennggemar yang cukup loyal kepadanya.

Baru-baru ini, Amanda mendapat hadiah sebuah tas mewah dari penggemarnya.

Kekasih Billy Syahputra itu membagikan potret hadiah tersebut melalui Instagram Stories miliknya.



Amanda Manopo memamerkan tas mungil pemberian penggemarnya.

“Makasih banyak, dari Surabaya aku dikasih Gucci,” tulis Amanda Manopo.

“Woooow, ungu than you so much, makasih ya,” lanjut pemain sinetron Ikatan Cinta.

Pada unggaha foto lain, Amanda juga memperlihatkan surat dari penggemar yang memberikan tas tersebut.

Dilansir dari laman Lyst, tas tersebut merupakan Gucci Multicolor Valentine's Day Exclusive Mini Bag.