Ammar Zoni Jual Akun Instagram Demi Beri Nafkah Anak?

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni memutuskan untuk menjual akun miliknya di Instagram.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh admin yang kini mengelola akun tersebut pada Selasa (27/2) malam.

"This account is for SALE, yang berminat serius hubungi admin," keterangan dalam unggahan akun Ammar Zoni.

Mantan suami Irish Bella itu tidak mengungkap harga jual akun Instagram tersebut.

Ammar Zoni juga tidak menyampaikan alasan menjual akun yang telah memiliki jutaan pengikut atau followers itu.

Banyak netizen menduga Ammar Zoni menjual akun Instagram demi memberi nafkah untuk anak-anaknya.

Diketahui, Ammar Zoni saat ini berada di tahanan setelah ditangkap akibat kasus narkoba untuk ketiga kalinya.

Dia ditahan di Polres Metro Jakarta Barat sejak akhir tahun lalu.