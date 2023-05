An Se Young Tampil Seksi, Korea 3, Jepang 0

jpnn.com - SUZHOU - Duel sengit antara tunggal putri nomor 1 dunia Akane Yamaguchi (Jepang) versus peringkat kedua An Se Young (Korea), pada match ketiga Grup D Sudirman Cup 2023 berakhir straight game.

Pada partai ketiga Jepang vs Korea di Suzhou Olympic Sports Centre, China, Rabu (17/5) malam WIB, An Se Young menang 21-11, 21-15.

Tim statistik BWF melaporkan, duel An vs Akane tadi berdurasi 48 menit.

An tampil seksi. Gadis berusia 21 tahun itu sering mengudang penonton berdiri dan bertepuk tangan.



bwf

Gim pertama benar-benar milik An. Semua taktik dan jurus An jitu.

Pada gim kedua, An sempat tertinggal, tetapi bangkit. Di interval gim kedua ini, An unggul 11-9, dan akhirnya mempermalukan Akane.

Head to head An vs Akane pun menjadi 7-12.