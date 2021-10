Anak Masuk Kamar Saat Anda dan Suami Bermain Cinta, Jangan Panik, Lakukan 4 Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - BAGI setiap pasangan suami istri, aktivitas bermain cinta biasanya mereka lakukan di kamar dan pada malam hari.

Bermain cinta di kamar memang merupakan salah satu tempat paling populer bagi pasangan.

Terkadang, saking sudah tidak tahannya, pasangan lupa mengunci pintu saat sedang bermain cinta.

Akibatnya, Anda dan dia mungkin lupa, anak kalian bisa saja masuk kamar begitu saja.

Hal ini tentu akan membuat pasangan atau orang tua anak menjadi kaget, panik dan canggung.

Nah, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal itu? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tenang, jangan langsung panik

Menurut Judy Rosenberg, Ph.D dalam bukunya yang berjudul Be the Cause: Healing Human Disconnect, panik jika kepergok anak saat berhubungan akan membuat mereka curiga yang sedang Anda lakukan itu salah.