Anak Muda Penggemar Anies Kirimkan Foodtruck ala Idol Korea

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah anak muda yang mengatasnamakan Humanies (nama fans Anies Baswedan) dan tergabung dalam olpproject mengirimkan foodtruck atau truk makanan untuk Anies.

Foodtruck makanan ini dikirimkan ke agenda acara Desak Anies edisi Tenaga Kesehatan (Nakes) di Jalan Half Pati Unus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

Foodtruck dikenal sebagai truk makanan yang kerap dikirimkan untuk pendukung kepada idol dan artis Korea.

Pantauan JPNN.com di lokasi, foodtruck tersebut berwarna cokelat dihiasi sejumlah ornamen khas Anies.

Terdapat spanduk dengan wajah Anies yang memegang burung hantu dan tulisan “Billion of Stars in The Sky, But Our Abah is The Brightest”.

Burung hantu menjadi lambang Anies yang diberikan oleh pendukung karena melambangkan kebijaksanaan dan kecerdasan.

Selain itu, terdapat sejumlah merchandise seperti topeng burung hantu, polaroid, photocard Anies, hingga cupsleeve.

Tidak hanya itu, mereka juga menyediakan camilan dan minuman secara gratis untuk peserta yang datang ke Desak Anies.