Anang Hermansyah Dituduh Main Cewek, Begini Reaksi Ashanty

Senin, 06 Juli 2020 – 10:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Anang Hermansyah dituding sering main perempuan di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Tuduhan tersebut disampaikan seorang haters yang mengomentari posting-an istri Anang Hermansyah, Ashanty di Instagram.

Awalnya Ashanty mengunggah foto kebersamaan dengan Anang Hermansyah.

"We made it through the good and bad times together," ungkap Ashanty, Senin (6/7).

Siapa sangka, seorang netizen mengomentari unggahan pelantun Jodohku itu dengan nada tudingan.

Netizen yang memakai akun Isaadalahdajal itu menuduh Anang sering main cewek di kawasan Bogor, Jawa Barat.

"Anang biasa main l**te di Bogor tuh Mba Ash, saya sering mergoki di daerah Bogor," komentarnya.

Bukannya marah, Ashanty malah santai menanggapi fitnah haters tersebut.