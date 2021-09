Anas Thahir Ingatkan Jangan Jemawa!

Senin, 20 September 2021 – 23:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir mengingatkan masyarakat tidak jemawa dengan penilaian Indonesia salah satu yang terbaik di dunia dalam penanganan COVID-19.

Menurutnya, masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaan.

Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan COVID-19 harus terus didukung.

"Jangan sampai sebutan itu lantas membuat kita menjadi jemawa. Kita harus tetap waspada terhadap kemungkinan penyebaran COVID-19," ujar Anas Thahir dalam keterangannya, Senin (20/9).

Anas Thahir merespons penilaian John Hopkins University yang menyebut Indonesia sebagai one of the best dalam menangani kasus COVID-19.

Data John Hopkins University yang merupakan salah satu universitas terkemuka yang berbasis di Maryland, menyebut Indonesia berhasil menurunkan kasus COVID-19 sebesar 58 persen dalam dua pekan.

Hal itu tentu menjadi kabar manis buat seluruh masyarakat di Indonesia.

Namun, kabar tersebut jangan justru membuat lengah.