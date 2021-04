Andai Gawang Real Madrid Lebih Tinggi, Mungkin Hasil El Clasico 2-2

jpnn.com, MADRID - Real Madrid menaklukkan Barcelona dalam El Clasico edisi kedua di La Liga musim ini.

Usai laga dramatis di Estadio Alfredo Di Stefano, Minggu (11/4) dini hari WIB, Real menang 2-1.

Andai mistar gawang Real Madrid sedikit lebih tinggi, mungkin hasil akhir El Clasico 2-2.

Real unggul 2-0 lebih dulu.

7 - @Benzema ???????? has scored his last seven league games (nine goals) becoming the fourth @realmadriden's player to score at least seven games in a row in this competition this century after @RvN1776 (2007), Cristiano Ronaldo (four times) & Gareth Bale (2018). Feeling#ElClásico pic.twitter.com/nt7x4jPARB — OptaJose (@OptaJose) April 10, 2021