Andhita Irianto Luncurkan 3 Lipcream Eksklusif dan Mewah

jpnn.com, JAKARTA - Keuletan selebgram Andhita Irianto membangun bisnis kecantikan patut dijadikan inspirasi bagi milenial yang ingin berwirausaha.

Perempuan kelahiran 11 Oktober 1992 itu mengawali kariernya sebagai make up artist (MUA). Dia kemudian membangun Andhita Irianto Salon & Spa di Lampung.

Konsep dari salon tersebut hanya dikhususkan untuk pelanggan wanita yang ingin treatment lebih leluasa.

"MUA dan salon sama-sama bidang yang saya sukai. Itulah yang membuat saya membuka salon," kata Andhita dalam keterangannya, Kamis (25/3).

Istri aparat negara ini mengembangkan bisnisnya dengan meluncurkan produk kecantikan, After Beaute.

Dia menargetkan produk buatannya itu ke pasar middle to high. After Beautè sendiri produk yang mengemban konsep eksklusif dan mewah, namun tetap dengan harga yang worth it dan affordable.

"Formula yang digunakan pun tidak kalah dengan brand internasional yang jadi incaran para beauty enthusiast di seluruh dunia," ujarnya.

Menurut Andhita, After Beaute dikelola dan diproses profesiona oleh Original Equipment Manufacturer (EOM) dan Original Design Manufacturer (ODM). "Mutu dan kualitasnya terjamin," katanya.