Andrea Tanzil Siap Beri Kejutan untuk Penonton LaLaLa 2024

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Andrea Tanzil menyiapkan kejutan untuk tampil dalam festival musik, LaLaLa 2024.

Meski awalnya gugup, dia memastikan bakal memberi penampilan terbaik demi festival yang diadakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 23 hingga 25 Agustus 2024 itu.

"Aku senang banget bisa masuk dalam lineup Lalala Fest, apalagi ini pertama kalinya aku tampil di panggung besar. Sudah pasti gugup, tetapi aku coba melakukan yang terbaik untuk menghibur penonton. Ini sebuah langkah besar dalam karier musik aku, makanya mikirin banget mau bikin kejutan apa nanti supaya dapat diingat oleh semua orang yang hadir di Lalala," kata Andrea Tanzil, Rabu (31/7).

Perempuan yang karib disapa Andy itu akan membawakan lagu-lagu andalan untuk pendengar di LaLaLa 2024.

Selain itu, Andrea Tanzil juga menyiapkan beberapa lagu cover sebagai kejutan.

"Karena diskografiku masih sedikit, sepertinya aku akan membawakan beberapa lagu-lagu yang memberi aku inspirasi untuk bermusik. Selain tiga single yang sudah dirilis, mungkin aku akan menyanyikan lagu baru untuk pertama kalinya di sini," beber penyanyi kelahiran Bekasi, 3 Juli 2003 itu.

Andrea Tanzil beberapa hari lalu meluncurkan lagu terbaru, Like That setelah sukses merilis single Uneasy dan Infinity & Beyond, bersama Sony Music Entertainment Indonesia.

Sementara itu, festival musik, LaLaLa 2024 segera digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 23 hingga 25 Agustus 2024.