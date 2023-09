Anggota MIND ID Antam Borong 3 Penghargaan di Alpha Southeast Asia 2023

jpnn.com, JAKARTA - Anggota BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) berhasil memborong tiga penghargaan bergengsi Alpha Southeast Asia dalam ajang 13th Institutional Investor Corporate Awards 2023 pada 7 September 2023.

Antam menyabet tiga penghargaan, yakni peringkat satu untuk kategori Best Senior Management IR Support, peringkat tiga untuk kategori Most Organised Investor Relations, dan empat untuk kategori Strongest Adherence to Corporate Governance.

Selain itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Antam Elisabeth RT Siahaan meraih penghargaan sebagai Best CFO di Indonesia.

Sekretaris Perusahaan MIND ID Heri Yusuf menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk keberhasilan Antam dalam menjaga hubungan dengan para investor atau pemegang saham.

Menurutnya, sejauh ini, Antam senantiasa melaksanakan hubungan dengan investor melalui keterbukaan informasi yang akurat dan berkualitas.

"Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan," ungkap Heri.

Penghargaan Alpha Southeast Asia menjadi wujud nyata terbentuknya kepercayaan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan yang berkelanjutan tersebut.

"Apalagi di tengah kondisi global yang dinamis ini Antam terus melakukan upaya penguatan bisnis inti," ujar Heri.