Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Tak Bisa Apa-apa Tanpa Partai Politik

jpnn.com, JAKARTA - Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan kesiapan politikus untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024 bergantung pada partai politik.

Menurutnya, pernyataan Anies Baswedan yang menyatakan diri siap maju sebagai capres tak ada artinya bila tidak dibantu kendaraan politik.

“Kewenangan pencalonan ada di tangan partai politik, partai politik yang berproses, yang melakukan pembentukan koalisi,” kata Pangi dalam keterangannya, Sabtu (24/9).

Dia menilai Anies Baswedan pada akhirnya harus menyerahkan nasibnya ke tangan partai politik meskipun punya bobot elektoral papan atas.

Selain mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu, Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya terbilang moncer juga sangat tergantung nasibnya pada keputusan partai politik.

“Betapa partai politik menjadi determinan yang menentukan dalam rangka menjawab tantangan bangsa ke depannya yang semakin berat dan kompleks,” jelasnya.

CEO and Founder Voxpol Center Research and Consulting ini berharap partai politik mempunyai 'sense of politics' agar mampu menjawab kebutuhan rakyat terkait pemimpin yang mampu menyelesaiman problematika bangsa yang dihadapi.

Dengan begitu, nantinya rakyat bisa punya presiden yang sensitif membaca selera dan pro rakyat.