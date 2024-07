Antarkan Jenazah Dali Wassink ke Peristirahatan Terakhir, Jennifer Coppen: I Love You, Sayang

jpnn.com, JAKARTA - Suami Jennifer Coppen, Yitta Dali Wassink meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan motor tunggal di Sunset Road, Bali, Kamis (18/7) dini hari.

Dali Wassink meninggal dunia di Rumah Sakit BIMC, Kuta, Bali.

Melalui akunnya di Instagram, Jennifer Coppen mengantarkan jenazah mendiang suaminya itu ke perisirahatan terakhir.

Dia menyebut bahwa teman-teman Dali juga ikut mengantarkan ayah satu anak itu ke peristirahatan terakhir.

"Sayang, kita semua anterin kamu ke tempat peristirahatan terakhir kamu. Semua teman-teman kamu riding terakhir sama kamu," ujar Jennifer Coppen melalui akunnya di Instagram, Jumat (19/7).

"Kamu pasti senang, kan, lihatnya? Keep riding up there ya, i love you sayang (tetap riding ya di atas sana, aku mencintaimu sayang)," sambungnya.

Pemain film Akad itu lantas menuliskan kata-kata manis untuk mendiang suaminya tersebut.

"Kamu pasti kaget banget with the amount of people who loves you and pay their respects (dengan banyaknya orang yang menyayangimu dan memberikan penghormatan). Karena aku juga kaget banyak banget yang sayang sama kamu," ucap Jennifer Coppen.