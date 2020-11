Anya Geraldine Buka Suara Soal Foto Perempuan Tanpa Busana Mirip Dirinya

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Anya Geraldine buka suara soal heboh foto perempuan tanpa busana diduga mirip dirinya yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Dia memastikan bahwa hal tersebut merupakan hoaks alias berita bohong.

Tidak sampai di situ, Anya juga langsung mengancam bakal melaporkan penyebar hoaks tersebut ke polisi.

"Oh ada yang sebar hoax mentang-mentang lagi ada yang viral. Ada akun yang promo terus kemana-mana bilang orang yang mirip gue itu gue, bener kepengin dilaporin polisi? Gak bener deh kelakuan lu," tulis Anya lewat akun Twitter miliknya yang telah terverifikasi, Senin (9/11).

Pemain film Yowis Ben 2 itu memperingatkan pelaku penyebar foto tanpa busana mirip dirinya agar berhati-hati.

Anya mengaku punya teman yang bisa membantu mengatasi kasus hoaks ini.

"Be careful buat yang ngerasa udah spread hoax, cuma mau bilang hati-hati saja. Bersyukur aku punya teman pada baik suka bantu kalau ada masalah, apalagi yang jatohnya fitnah. You're in serious trouble," beber Anya.

Seperti diketahui, media sosial diramaikan dengan beredar foto perempuan tanpa busana yang diduga mirip Anya Geraldine.