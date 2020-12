Apakah Klub Kesayangan Anda Pegang Tiket 16 Besar Liga Champions?

jpnn.com, JAKARTA - Liga Champions musim ini telah menuntaskan 96 laga di penyisihan grup.

Sebanyak 16 tim sudah memegang tiket babak gugur.

Ada Bayern Muenchen, Atletico Madrid, Real Madrid, Borussia Moenchengladbach, Manchester City, Porto, Liverpool, Atalanta.

Kemudian Chelsea, Sevilla, Borussia Dortmund, Lazio, Juventus, Barcelona, PSG dan RB Leipzig.

?????? Quarter-finals last season...



???? How far will Atalanta go this time?#UCL pic.twitter.com/GQ0Iaq74FN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2020