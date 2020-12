Apple Meluncurkan Layanan Kebugaran Berlangganan, Fitness+

jpnn.com, JAKARTA - APPLE meluncurkan layanan berlangganan untuk kebugaran yang bisa dinikmati dari berbagai perangkat Apple, Fitness+.

" Kami senang Apple Fitness+ akan membawa metrik dari Apple Watch, musik dan beragam tim pelatih yang menginspirasi," kata direktur senior di bagian Fitness Technology Apple Jay Blahnik, dalam siaran pers resmi di blog Apple, Rabu.

" Dalam cara yang sederhana dan mudah di seluruh perangkat Apple, untuk mendorong pengguna kami tetap bugar dan sehat," jelas Blahnik.

Apple Fitness+ hadir dalam bentuk konten berlangganan seharga 9,99 dolar Amerika Serikat per bulan atau 79,99 dolar AS per tahun, berupa video olahraga dari pelatih profesional.

Apple menargetkan pemula hingga orang yang aktif berolahraga.

Sementara latihan yang diberikan di layanan ini pada peluncuran 14 Desember mendatang adalah 10 olahraga yang populer.

Yaitu High Intensity Interval Training (HIIT), Yoga, latihan kekuatan, latihan perut, bersepeda, treadmill untuk lari dan jalan, dayung, dansa dan pendinginan.

Durasi yang diberikan di setiap olahraga bervariasi, mulai dari 10 menit hingga 45 menit.