Arsenal Nostalgia Zaman 90an Lewat Jersey Baru Mereka, Intip di Sini

jpnn.com, LONDON - Arsenal resmi merilis jersei baru mereka untuk mengarungi musim 2021/22 dengan konsep era 90-an.

Dengan perpaduan warna merah-putih dan sedikit biru di kerah dan leher, membuat jersei ini mengingatkan kita akan jersei Arsenal di tahun 1998.

Kala itu, jersei bersponsor JVC dikenakan oleh Dennis Bergkamp, Patrick Vieira dan Thierry Henry untuk berlaga.

Pada musim ini, jersei menyerupai masa kejayaan Arsenal itu kembali dihadirkan untuk menyambut musim 2021/22.

