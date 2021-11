AS Roma Gilas Genoa, Felix Afena-Gyan Bikin Rekor Spesial

jpnn.com, GENOA - AS Roma sukses memetik tiga poin pada pekan ke-13 Serie A setelah menaklukkan klub papan bawah, Genoa.

Bertanding di Stadion Luigi Ferraris, Senin (22/11) dini hari WIB, Gialorrossi patut berterima kasih kepada bintang muda mereka Felix Afena-Gyan yang memborong dua gol pada menit 82' dan 90+4'.

Tambahan tiga poin membuat Roma naik satu setrip ke peringkat lima klasemen sementara dengan koleksi 22 poin.

Adapun Genoa masih tertahan di peringkat 18 alias zona degradasi karena baru mengumpulkan 9 angka.

Jalannya Pertandingan

Roma tampil cukup agresif di laga ini. Genoa yang bertindak sebagai tuan rumah praktis lebih banyak bertahan.

Menurut catatan Who Scored, AS Roma sepanjang laga mampu melepaskan 19 tembakan dengan 4 on target, sementara Genoa hanya mampu membuat satu tembakan on target.

Akan tetapi, para pemain Roma sering membuang peluang emas.