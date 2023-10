Asian Games 2022: Atlet Arab Saudi Mendapat Skors, Ini Pemicunya

jpnn.com - Atlet Arab Saudi Mohammed Yousef Al-Asiri yang tengah berjuang di Asian Games 2022 mendapat skors dari Dewan Olimpiade Asia (Olympic Council of Asia/OCA).

Penyebabnya ialah Yousef terindikasi positif doping saat dilakukan tes.

"Yousef Al-Asiri yang tadinya akan tampil dalam nomor lari 10.000 meter dan 5.000 meter putra, telah menjalani hasil tes positif untuk zat terlarang darbepoetin (dEPO)," tulis pernyataan OCA.

"Atlet tersebut telah diberitahu mengenai kasus ini dan telah menerima skors yang langsung berlaku. Dia memiliki hak untuk meminta analisis sampel B," lanjut pernyataan itu.

Akibat sanksi ini, Yousef tidak ikut serta dalam final lomba lari 10.000 meter putra pada 30 September.

Selain itu, Yosef juga melewatkan lomba 5.000 meter putra pada 4 Oktober.

Masalah ini kemudian akan dirujuk ke Divisi Antidoping Pengadilan Arbitrasi Olahraga (Anti Doping Division of the Court of Arbitration for Sport/CAS ADD) untuk diadili di bawah peraturan antidoping OCA.(antara/jpnn)