ASN Kemenkeu Diminta Perkuat Fondasi Budaya Kerja dengan Core Values BerAKHLAK

jpnn.com, JAKARTA - Founder ESQ Group Ary Ginanjar Agustian dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memberikan motivasi, pencerahan, dan arahan terkait peningkatan pemahaman insan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap pentingnya penguatan budaya organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Hal itu disampaikan pada seminar Digital Kemenkeu Corporate University Talk (KCT) berjudul “Kemenkeu Corpu Talk: Kemenkeu Satu, Santun Berbudaya” yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) di Aula Mezzanine Kemenkeu, Selasa (9/5).

Ary mengatakan terdapat sikap dasar dan perilaku efektif yang harus menjadi pedoman dalam berperilaku sebagai ASN Kemenkeu.

Kondisi ini memacu pentingnya fondasi nilai-nilai budaya Kemenkeu yang dikuatkan dengan Core value ASN BerAKHLAK, dijiwai oleh seluruh punggawa Kemenkeu.

"Dalam menghadapi segala persoalan atau tantangan dibutuhkan fondasi yang kuat. Jadi, fondasi dari Kemenkeu adalah membangun mentalitas, konsistensi, memiliki sebuah belief (keyakinan), values (BerAKHLAK)," ujar Ary, dalam keterangannya, Sabtu (13/5).

Menurut dia, semua itu bisa terealisasikan tergantung niat seluruh pegawai Kemenkeu, apakah beriorientasi kepada finansial (Strong Why), jabatan (Big Why), atau sebuah pengabdian kepada Tuhan (Grand Why).

"Apa pun tujuannya diusahakan pusat orbitnya ada di Grand Why, yaitu bekerja dengan niat memberikan kontribusi kepada khalayak, menebar manfaat," kata Ary.

Di hadapan 100 peserta yang mengikuti secara luring dan sekitar 2.000 peserta secara daring itu, Ary menyampaikan bahwa hal itu harus dilakukan hingga semuanya bisa membuktikan 'the real you', yaitu sampai bisa menjawab 3 pertanyaan, siapa saya? dimana saya? dan mau kemana saya?.