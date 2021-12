ASYA Raih 2 Penghargaan Indonesia Property Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - ASYA, proyek properti yang digarap oleh tiga developer ternama yaitu ASTRA Property, Hongkong Land, dan Modernland, berhasil meraih dua kategori penghargaan Indonesia Property Awards 2021.

Dalam ajang penghargaan bergengsi ini, Cluster Sentarum at ASYA terpilih sebagai pemenang Best Housing Development dan Cluster Toba Lake Villas at ASYA, juga dinobatkan sebagai pemenang Best Housing Landscape Architectural Design.

“Ini pencapaian gemilang bagi ASYA di penghujung 2021. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen dan keseriusan kami untuk selalu menghadirkan projek properti berkualitas tinggi bagi masyarakat Indonesia,” ujar Chief Marketing Officer PT Astra Modern Land Irma Tjandra.

Mengusung konsep 'Beautiful Life, Beautiful Living', ASYA menawarkan landed house siap huni dengan desain modern dan fungsional, serta menyajikan semua kriteria hunian idaman sesuai ekspektasi konsumen tersebut di atas (ruang terbuka hijau, pencahayaan alami, sirkulasi udara, sistem sanitasi, dan sistem keamanan yang baik dalam hunian).

Cluster Sentarum, pemenang kategori Best Housing Development Award, dibangun berorientasi pada kenyamanan tinggal di hunian yang asri dan lokasi strategis.

Rumah dengan konsep modern minimalis ini, dirancang oleh Tom Elliot, arsitek ternama yang telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidangnya.

Tak hanya itu, dari sisi investasi maupun segi kenyamanan tinggal, Cluster Sentarum memberikan nilai lebih bagi pemilik karena berlokasi di area terdepan ASYA dan hanya selangkah menuju area komersial yang akan menjadi pusat F&B & gaya hidup nuansa danau di Jakarta Timur.

Setiap produk hunian dan properti yang dihadirkan oleh ASYA, selalu mempertimbangkan aspek kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup setiap pribadi dan masyarakat umum, sekaligus turut serta dalam pembangunan negeri.