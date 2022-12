Asyik, Gim Pokemon GO Pakai Bahasa Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Niantic Inc. meluncurkan gim Pokemon GO yang memungkinkan pemain dapat menyetel ke dalam bahasa Indonesia.

Pokemon GO adalah aplikasi permainan berbasis lokasi untuk ponsel pintar yang dikembangkan bersama oleh Niantic dan The Pokemon Company.

Sejak diluncurkan pertama kali pada 2016 di Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia, Pokemon GO langsung menjadi fenomena dunia.

"Kami sangat yakin terhadap pertumbuhan pesat dunia permainan di Indonesia, dan percaya bahwa itu merupakan pasar penting bagi Pokémon GO maupun Niantic," ujar VP of Niantic Inc Omar Tellez dalam siaran resmi, Jumat.

"Pokemon GO kini tersedia bagi para pemain di seluruh Indonesia yang mungkin sebelumnya terkendala bahasa saat bermain tanpa dukungan Bahasa Indonesia."

Niantic juga mengungkap kemitraan kunci dengan jenama global dan lokal, termasuk Telkomsel, ShopeePay, Chatime, Indomaret, dan lebih banyak lagi mitra yang akan diumumkan di waktu mendatang.

“Peluncuran merupakan momen penting bagi kami, seiring kami mengarah untuk terus memperluas keberadaan kami di Indonesia. Tentu saja, kami berharap untuk terus memberikan pengalaman berharga di Indonesia,” tambah Omar.

Merayakan tonggak pencapaian itu, pemain di Indonesia dapat menikmati special in-game event yang tersedia khusus di Indonesia. Berikut detailnya;