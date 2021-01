Athletic Bilbao Juara, Lionel Messi Dapat Kartu Merah Pertama di Barcelona

jpnn.com, SEVILLE - Superstar Barcelona Lionel Messi diusir dari lapangan di akhir perpanjangan waktu saat Athletic Bilbao akhirnya mengangkat trofi Piala Super Spanyol setelah meraih kemenangan 3-2 atas Barca, Senin (18/1) dini hari WIB.

Kartu merah langsung yang diterima oleh pemain asal Argentina itu merupakan yang pertama dalam kariernya di Barcelona.

Messi, yang kembali ke lineup awal setelah absen dalam kemenangan semifinal atas Real Sociedad karena cedera, terlibat dalam penyerangan yang lebih positif saat Barca memimpin lima menit sebelum jeda.

Upaya tendangan Messi yang mengarah ke gawang diblok, jatuh ke kaki Antoine Griezmann, yang mencetak gol pertama.

Messi is so dirty. Red card. Imagine if this was Ronaldo. pic.twitter.com/UfhBQBKNze — ?????????? ³? (@DrTahha) January 17, 2021