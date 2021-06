Atlanta Hawks dan LA Clippers Menang di Gim 4 Semifinal Wilayah

jpnn.com, ATLANTA - Atlanta Hawks memenangi pertandingan melawan Philadelphia 76ers pada gim keempat semifinal Wilayah Timur NBA.

Pada laga yang digelar di State Farm Arena, Atlanta Selasa (15/6) WIB, Trae Young dan kawan-kawan menang 103-100.

Hasil itu membuat kedudukan sementara menjadi 2-2 (best of seven).

Bintang kemenangan Hawks pada pertandingan ini adalah Trae Young.

Sempat bermain kurang apik di kuarter pertama, Trae berhasil finis dengan 25 poin dan 18 asisst.

Bogdan Bogdanovic ada di belakangnya dengan mencetak 22 poin, disusul John Collins 14 poin dan 12 rebound serta Clint Capela 12 poin dan 13 rebound, dan Kevin Huerter sepuluh poin.

Sixers yang di laga ini sempat unggul 18 angka akhirnya harus mengakui keunggulan atas Atlanta.

Pencetak poin terbanyak Philadelphia pada laga ini adalah Tobias Harris yang mencetak 20 poin. Disusul Joel Embiid yang mencetak 17 poin dan 21 rebound.