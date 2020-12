Atletico Madrid Mantap di Puncak Klasemen La Liga

jpnn.com, SAN SEBASTIAN - Atletico Madrid memantapkan posisi di puncak klasemen La Liga setelah mengalahkan Real Sociedad 2-0 dalam laga pekan ke-15 di Stadion Reale Arena, San Sebastian, Rabu (23/12) dini hari WIB.

Kemenangan itu membuat tim besutan Diego Simeone kini mengoleksi 32 poin, unggul enam poin atas Sociedad (26) yang sementara tertahan di posisi ketiga.

Kendati demikian, raihan poin Atletico bisa disamai oleh rival sekota mereka, Real Madrid (29), yang baru bermain menjamu Granada pada Kamis dini hari WIB.

Pertandingan Sociedad kontra Atletico di Reale Arena berlangsung ketat di babak pertama, tetapi minim peluang berarti.

9 - Marcos Llorente has been involved in nine goals in his 19 games in all competitions this season (nine, six goals & three assists), as many as in his 36 matches last campaign (nine, five goals & four assists). Restructuring@atletienglish #RealSociedadAtleti #AtleticoMadrid pic.twitter.com/COMzVJfxdg — OptaJose (@OptaJose) December 22, 2020