Atraksi Udara TNI AL dan TNI AU Memukau Tamu Undangan MNEK 2023

jpnn.com - MAKASSAR - Atraksi udara yang dilakukan penerbang gabungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara memukau tamu undangan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2023 di Selat Makassar, Sulawesi Selatan.

Para penerbang gabungan TNI AL dan TNI AU mempersembahkan atraksi udara (flying pass) yang membuat tamu undangan terpukau saat pembukaan MNEK 2023 di Selat Makassar.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Makassar, Senin, menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada perwakilan negara-negara sahabat pada pembukaan MNEK 2023 yang mengusung tema "Partnership To Recover And To Rise Stronger".

"Suatu kehormatan kegiatan persahabatan ini dapat dilaksanakan di Kota Makassar," katanya saat membuka secara resmi latihan nonperang tersebut.

Awal pembukaan acara ditandai dengan pagelaran tari kolosal etnik Bugis Makassar yang menggambarkan kepiawaian moyang Bugis Makassar mengarungi lautan.

Seusai pementasan tari kolosal, gabungan prajurit TNI AU dan AL memamerkan kepiawaiannya dalam mengendarai pesawat.

Beberapa pertunjukan Pesawat Bonanza milik TNI AL dari Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal) yang tergabung dalam “Neptune Flight Harmony".

Kemudian, atraksi formasi Rajawali Flight, Thunder Flight, dan Sukhoi 2730 dari Skadron Lanud Hasanuddin juga menyuguhkan atraksi dengan membentuk berbagai formasi serta manuver-manuver aerobatik yang menarik.