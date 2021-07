Atta Halilintar: Semoga Jadi Penolong Kami

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar ikut melaksanakan kurban pada Iduladha tahun ini.

Suami Aurel Hermansyah itu telah menyiapkan seekor sapi berukuran jumbo untuk dikurbankan.

Tidak tanggung-tanggung, sapi yang disiapkannya mempunyai berat 1,4 ton.

"Hai Grandung welcome to our family," ungkap Atta Halilintar melalui akun miliknya di Instagram, Senin (19/7).

Pemain film Ashiap Man itu berharap kurban yang disiapkan bisa bermanfaat.

Atta Halilintar berdoa niat baiknya menyumbangkan hewan kurban berguna di akhirat nanti.

"Semoga jadi penolong kami di akhirat kelak," sambung Atta Halilintar.

Selain Atta Halilintar, sejumlah selebritas ikut menyiapkan hewan kurban.