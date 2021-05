Aurel Hermansyah Sakit, Atta Halilintar Setia Mendampingi

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar setia menemani istrinya, Aurel Hermansyah yang tengah sakit.

Dia rela berlebaran di rumah saja untuk mendampingi sang istri.

"GWS (get well soon) istriku," ungkap Atta Halilintar melalui akun miliknya di Instagram, Jumat (14/5).

Cowok 26 tahun itu bahkan tidak tidur semalaman demi menjaga Aurel Hermansyah.

Hal tersebut terungkap dalam unggahan Aurel Hermansyah melalui Instagram Story.

Dia memperlihatkan Atta yang setia menemaninya saat dirawat di rumah.

"Suamiku yang luar biasa. Enggak tidur, ya sayang, semalaman," ujar Aurel Hermansyah.

Aurel Hermansyah tengah sakit setelah kondisi kesehatannya menurun lantaran kehamilan.