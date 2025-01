Aurelie Moeremans Sampaikan Kondisi Sang Suami Setelah Mengalami Kecelakaan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans mengungkap kondisi suaminya, Tyler Bigenho setelah mengalami kecelakaan mobil di Amerika Serikat.

Dia mengatakan sang suami masih sempat menangani pasien meski masih merasakan sakit di bagian punggung.

"Kasihan pak dokter seharian menangani pasien padahal dianya sendiri kesakitan. Pulang-pulang minta gantian ditangani. Get well soon Tyler Bigenho," ungkap Aurelie Moeremans melalui akun miliknya di Instagram, Rabu (15/1).

Perempuan berusia 31 tahun itu sebelumnya menyampaikan kabar dirinya setelah mengalami kecelakaan mobil di Amerika Serikat.

Menurut Aurelie Moeremans, dokter menyatakan dirinya gegar otak, namun beruntung tidak sampai terjadi pendarahan.

"Terima kasih semua yang sudah tanya kita. Kita aman, hasil dari RS, aku gegar otak, tetapi enggak ada pendarahan dalam untungnya. Jadi, boleh pulang dan harus istirahat yang banyak kata dokter," ungkap Aurelie Moeremans, Selasa (14/1).

"Kalau suami, sakit punggung sampai ke kaki, tetapi aman kok dia," sambung pemain film Mau Jadi Apa itu.

Beberapa hari lalu, Aurelie Moeremans mengabarkan bahwa dirinya dan Tyler Bigenho mengalami kecelakaan saat berada di Amerika Serikat.