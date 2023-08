Ayu Azhari Kenang Catatan Si Boy Bareng Ongky Alexander dan Angga Yunanda

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Ayu Azhari sempat menarik perhatian publik karena perannya sebagai Nuke, di film Catatan Si Boy yang populer pada 1980-an.

Kala itu, Ayu Azhari bermain bersama Ongky Alexander, Meriam Bellina, Dede Yusuf, dan almarhum Didi Petet.

Istri Mike Tramp ini pun tampak hadir dalam acara Red Carpet, Gala Premier film Catatan Si Boy Reboot di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8).

Ayu Azhari, bahkan mengunggah potret bersama pemain film garapan MD Pictures bekerja sama dengan MVP Pictures dan Dapur Film itu.

"Wow!! Keren banget film #CatatanSiBoy. Selamat untuk semua pemeran filmnya," tulis Ayu Azhari, melalui akunnya di Instagram, dikutip pada Minggu (6/8).

Dia memajang potret bersama Angga Yunanda yang berperan sebagai Boy (2023), dan disandingkan dengan foto lama dirinya berpose dengan Onky Alexander, Si Boy (1987).

Tak hanya itu, Ayu Azhari juga membagikan potret bersama Syifa Hadju, yang berperan sebagai Nuke (2023).

"I’m so proud of you all @hanungbramantyo Thank you for having me @mvppictures_id @mdpictures_official @filmcatatansiboy Best wishes," lanjutnya.