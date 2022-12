Bagan & Jadwal 8 Besar Piala Dunia 2022

jpnn.com - DOHA - Perempat final atau 8 Besar Piala Dunia 2022 tinggal menyisakan dua tempat lagi.

Maroko, Spanyol, Portugal, dan Swiss bakal memperebutkan dua tiket tersisa Selasa (6/12) malam dan Rabu (7/12) dini hari WIB.

Dua di antara empat kontestan 16 Besar Piala Dunia 2022 itu akan menyusul Belanda, Argentina, Prancis, Inggris, Kroasia, dan Brasil yang sudah mengalahkan lawan-lawannya di ronde pertama babak gugur.

Di 8 Besar, Kroasia menantang Brasil, Belanda jumpa Argentina, Inggris melawan Prancis, dan pemenang laga Maroko vs Spanyol berhadapan dengan terbaik dari duel Portugal vs Swiss. (fifa/jpnn)



fifa

Hasil & Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2022

Belanda 3-1 AS

Argentina 2-1 Australia

Prancis 3-1 Polandia

Inggris 3-0 Senegal

Jepang 1-1 Kroasia (a.p 1-3)

Brasil 4-1 Korea

Maroko vs Spanyol Selasa (6/12) 22.00 WIB

Portugal vs Swiss Rabu (7/12) 02.00 WIB

Jadwal 8 Besar Piala Dunia 2022

Kroasia vs Brasil Jumat (9/12) 22.0 WIB

Belanda vs Argentina Sabtu (10/12) 02.00 WIB

Maroko/Spanyol vs Portugal/Swiss Sabtu (10/12) 22.00 WIB

Inggris vs Prancis Minggu (11/12) 02.00 WIB