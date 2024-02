Balas Hate Comment, Stand Atlantic Rilis Lagu Warz0ne

jpnn.com, AUSTRALIA - Band rock asal Australia, Stand Atlantic kembali menggebrak lewat lagu terbaru yang berjudul Warz0ne.

Lagu tersebut diklaim sebagai sebuah tembang dengan pukulan keras untuk masa-masa yang akan datang.

Dengan trek yang enigma ini, Stand Atlantic membuahkan hasil untuk menciptakan sebuah lagu yang tidak terlupakan.

"Aku sering kali disarankan untuk tidak membalas hate comment yang ada di internet, jadi aku menulis lagu ini mengenai responku hal tersebut ini," kata Bonnie Fraser selaku vokalis Stand Atlantic mengenai lagu Warz0ne.



"Aku mungkin harus menemukan cara yang lebih baik untuk bisa menanggapi hal tersebut, tetapi untuk siapa pun yang pernah mendapatkan komentar negatif pastinya bisa memahami betapa capeknya hal tersebut," lanjutnya.

Lagu Warz0ne dari Stand Atlantic sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Belum lama ini, Stand Atlantic merilis album ketiga bertajuk 'f.e.a.r.' (f*ck everything and run) melalui Hopeless Records.

Album tersebut telah mengumpulkan lebih dari 80 juta stream, dari gabungan single-single seperti Hair Out, Deathwish (ft. nothing, nowhere), Pity Party (ft. Royal & the Serpent), dan Switchblade.

Dengan album itu, Stand Atlantic membagikan sebuah kolaborasi baru berjudul Dumb yang menampilkan Tom The Mail Man.