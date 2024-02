Balas Rosan, Connie Nyatakan Deklarasi Perang

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie menyampaikan deklarasi "perang" sebagai respons atas pernyataan Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani Perkasa.

Connie menanggapi pernyataan Rosan soal pertemuan dengan dirinya.

"Izinkan saya mulai dengan menyatakan His excellency ambassador Rosan, you ask my war and this is my war declaration," kata Connie memulai jumpa pers di Jakarta Selatan, Senin (12/2).

Connie menjelaskan sebenarnya dia tidak kenal dan sebetulnya tidak pernah ingin dekat dengan Rosan.

Atas dasar itu, rencana pertemuan dia dengan Rosan selalu tertunda.

Connie juga mengaku mencari rekam jejak Rosan selama enam tahun ke belakang.

"Sebenarnya, tiga poin itu adalah perjalanan kehidupan pribadi beliau. Jadi, bukan urusan saya. Sama sekali tidak ada urusan dengan saya, tetapi jelas menjadi bahan pertimbangan saya," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Perkasa Roeslani membantah pernyataan mantan Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Connie Rahakundini Bakrie soal lama jabatan Prabowo jika terpilih jadi Presiden RI.