Bali Kembali Movement, Ikhtiar Mendukung Brand Lokal

jpnn.com, JAKARTA - The Bespoke Fashion Consultant atau TBF Consultant terus berkomitmen membantu para pebisnis mode lokal mewujudkan label fashion impian from zero to hero.

Salah satu komitmen terbesar TBF Consultant adalah menciptakan ekosistem fashion lokal yang saling bersinergi dan terkoneksi mulai dari hulu ke hilir.

Oleh sebab itu, Melinda Babyanna founder TBF Consultant menginisiasi acara Bali Kembali Movement yang mengusung tema The Rise of Local Brand dan The Art of Sustainable lifestyle.

Acara yang diadakan TBF consultant bersama Bali in Your Hands itu digelar pekan lalu di Maya Sanur Resort & Spa, Bali dan dibuka oleh video sambutan dari Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Melinda Babyanna mengatakan Bali Kembali Movement cara mengapresiasi kearifan lokal di Bali dan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik.

"Ini saatnya local support local. Sebagai aksi nyata dalam membangkitkan ekonomi kreatif Bali, TBF Consultant melakukan business matching para klien TBF di Jakarta dan Singapura dengan para UKM pengrajin hand screen printing, supplier bahan, dan para konveksi di Bali," kata Melinda Babyanna, Selasa (29/6).

Menurutnya, acara tersebut mengusung 4 brand lokal yaitu Harmonia, Studio Azra, Dinnaro, dan Lalua.

Studio Azra merupakan inkubator bisnis dari TBF Consultant lahir dengan perpaduan seni yang kuat ditambah detail street wear fashion.