Bamsoet Dorong Kaum Muda Memperkuat UMKM, Sosok Mahasiswi Cantik Ini Bisa jadi Panutan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong kaum muda menjadi penggerak berbagai sektor usaha, seperti kuliner, perdagangan, wisata, dan lainnya.

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, peranan kaum muda sangat krusial mengingat populasi anak muda usia 16-30 tahun di Indonesia sekitar 67 juta orang atau sekitar 25 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

"Indonesia saat ini sedang berjuang untuk menekan angka pengangguran kaum muda yang masih tinggi, setidaknya bisa turun menjadi 15 persen pada 2025 mendatang," kata Bamsoet saat meresmikan Cafe SCHA Brasserie di Jalan Hang Jebat Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (23/4).

Sosok mahasiswi cantik pemilik cafe tersebut bisa jadi panutan.

Dia adalah Saras Shintya Putri alias Chaca, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga putri Bamsoet.

Sebagai first croffle with filling in Indonesia, kehadiran Scha Brasserie juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, memperkuat UMKM sebagai tulang punggung perekonomian dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Akibat pandemi Covid-19, Indonesia mengalami penurunan Indeks Pembangunan Pemuda, dari semula 52,61 poin di tahun 2019 menjadi 51 poin di tahun 2020. Indikator pengukuran IPP dilihat dari sejumlah domain, yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi," beber Bamsoet yang juga Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia.

Dia menyampaikan kompetisi di dunia kerja juga akan semakin ketat lantaran pertumbuhan populasi yang diperkirakan meningkat hingga 7 persen pada 2030 mendatang.