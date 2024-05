Bamsoet Dorong Perbanyak Film Nasional Bertema Kebangsaan Seperti 'Anak Kolong' FKPPI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung pembuatan film 'Anak Kolong' yang dinilai bisa meningkatkan semangat nasionalisme.

Film yang dibuat oleh Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI) itu akan tayang pada Oktober mendatang.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu juga mengajak para artis film dan pekerja di industri perfilman untuk menjadi duta bangsa yang senantiasa menyampaikan narasi kebangsaan dalam berbagai tindak dan laku.

Salah satunya dengan lebih banyak memproduksi film-film yang menggugah kesadaran publik untuk semakin mencintai Indonesia serta menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan.

"Film tidak hanya sekadar media rekreasi dan hiburan, melainkan juga bisa dijadikan sarana edukasi dan propaganda yang positif untuk meningkatkan semangat nasionalisme," kata Bamsoet seusai menerima kunjungan Chief Operating Officer Cinema XXI Arief Suherman dan Produser Film 'Anak Kolong' dari FKPPI, Rabu (29/5).

Hal itu, lanjut Bamsoet, juga pernah dilakukan Rusia melalui film 'Ivan The Terrible', Amerika dengan film 'Casablanca', dan Jerman dengan film 'Triumph of The Will'.

Bamsoet yang juga menjabat Wakil Ketua Umum FKPPI mengatakan film seringkali dijadikan propaganda untuk membesarkan negara, contohnya film ‘Rambo’ (Amerika Serikat) maupun ‘Crash Landing on You’ (Korea Selatan).

Begitupun Indonesia yang juga sudah menghasilkan banyak film sebagai media menumbuhkembangkan nasionalisme, seperti ‘Sang Kyai’, ‘Sang Pencerah’, ‘3 Srikandi’, 'Kartini', 'Soekarno', 'Laskar Pelangi' maupun 'Garuda di Dadaku'.

"Film nasional bisa berperan sebagai pengungkap fakta sejarah yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa, agar generasi penerus bisa memahami perjalanan sejarah negeri ini," terang Bamsoet.