jpnn.com - Namanya mentereng dengan gelar profesor doktor. Lebih mentereng lagi, karena dia menyandang gelar bangsawan Commander of the Order of British Empire (CBE) dari Inggris yang membuatnya berhak menyandang gelar Sir.

Akan tetapi, bagi orang-orang terdekatnya, ia lebih dikenal sebagai Bang Edi yang sederhana dan suka menonton sepak bola—terutama ketika Manchester United bermain--dan mendengarkan musik.

Itulah Azyumardi Azra yang meninggal dunia Minggu (18/9) di Malaysia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Selasa (20/9).

Belum pernah kita saksikan rasa kehilangan yang begitu besar terhadap kematian seorang intelektual seperti yang kita saksikan terhadap almarhum Bang Edi.

Kita sudah pernah kehilangan beberapa intelektual besar, seperti Noercholish Madjid, dan Abdurrahman Wahid dari kalangan cendekiawan muslim.

Dari kalangan kampus kita pernah kehilangan cendekiawan besar seperti Soedjatmoko, Umar Kayam, dan beberapa lainnya.

Baca Juga: Jusuf Kalla Beberkan Sumbangsih Almarhum Azyumardi Azra Semasa Hidup

Kita merasakan kehilangan yang besar ketika para intelektual itu pergi. Ada rasa kekosongan, ada waktu yang kosong, empty time, yang ditinggalkan oleh para intelektual itu.

Azyumardi secara harfiah sudah meninggal dunia, tetapi legasi pemikirannya akan tetap hidup.