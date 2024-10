bank bjb Raih Best Regional Bank dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - Ajang tahunan CNBC Indonesia Awards 2024, sebuah acara yang dirancang untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan dan individu yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, segera digelar.

CNBC Indonesia juga menyelenggarakan Road to CNBC Indonesia Award 2024 'Best Regional Banks' sebagai bentuk apresiasi terhadap sektor perbankan, khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Mengusung tema "Embracing Optimism in the New Era of Indonesia", acara ini merupakan bagian dari menyambut era baru pemerintahan, yang diharapkan mampu melanjutkan landasan kuat yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya.

Acara tahunan ini menjadi platform untuk menampilkan kisah sukses dari berbagai pelaku industri yang berhasil beradaptasi dan berinovasi di tengah tantangan global maupun domestik. Tahun 2024 membawa harapan baru bagi Indonesia, dengan berbagai peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam Road to CNBC Indonesia Award 2024 'Best Regional Banks' , kategori “Best Regional Bank on Corporate Action Pioneer” diberikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (bank bjb) karena dinilai telah berhasil mengeksekusi strategi aksi korporasi yang kuat, terutama dalam proses Kelompok Usaha Bank (KUB).

Penghargaan ini diterima oleh SEVP Wholesale Banking & Subsidiaries Management bank bjb Beny Riswandi pada Selasa, 8 Oktober 2024.

bank bjb menjadi BPD pertama di Indonesia yang menyelesaikan proses KUB dengan berhasil mengintegrasikan Bank Bengkulu pada Maret 2024. Langkah ini menjadi model generik yang diharapkan dapat diaplikasikan pada BPD lainnya di masa mendatang.

Bergabungnya Bank Bengkulu ke dalam KUB bank bjb turut memperkuat posisi bank bjb di sektor perbankan daerah. Dengan penambahan KUB, Grup bank bjb mencatatkan aset Rp207,3 triliun pada Juni 2024 dan menjadikannya yang terbesar di sektor BPD.