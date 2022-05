Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Sharia Finance Awards 2022

jpnn.com, JAKARTA - Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI menerima penghargaan sebagai Indonesia Sharia Finance Awards 2022 with Outstanding Sharia Banking Products and Development Programs kategori Sharia Business Unit of Conventional Bank.

Penghargaan ini diraih lantaran bank milik Pemprov DKI Jakarta tersebut mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif pada Kuartal 1 Tahun 2022.

Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI Babay Parid Wazdi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta serta para nasabah.

Dia menjelaskan sampai dengan Kuartal I 2022, UUS Bank DKI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 6,35 triliun atau tumbuh 6,41 persen dibandingkan Kuartal I 2021 sebesar Rp 5,96 triliun.

Dana pihak ketiga (DPK) UUS Bank DKI pada Kuartal I 2022 juga tumbuh 21,60 persen menjadi Rp 6,96 triliun dibandingkan Kuartal I 2021 sebesar Rp 5,73 triliun.

“Berbagai pencapaian kinerja keuangan tersebut telah mendorong peningkatan aset yang tumbuh sebesar 18,79 persen dari Rp 6,33 triliun pada Kuartal I 2021 menjadi Rp 7,53 triliun pada 2022,” kata Babay, Jumat (6/5).

Berbagai indikator kinerja keuangan tersebut telah mendorong laba UUS Bank DKI pada Kuartal I 2022 yang tercatat sebesar Rp 45,84 miliar.

Dalam mengembangkan bisnisnya, UUS Bank DKI melakukan optimalisasi layanan perbankan syariah kepada lingkungan BUMD DKI Jakarta dan penguatan sektor UMKM menggunakan layanan digital JakOne Abank.