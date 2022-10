Bank Hana Siap Hadapi Tantangan Resesi Global

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank Hana), menggelar Hana Bank Economic Outlook 2023 di Jakarta pada Rabu, (26/10) dengan mengangkat tema Potential Global Recession and its Impact to Indonesia.

Kali ini Bank Hana berkolaborasi dengan asosiasi perdagangan terbesar di Korea Selatan, The Korea International Trade Association (KITA), yang dihadiri oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, Presiden Direktur Bank Hana Park Jong Jin, dan jajaran direksi, serta komisaris Bank Hana.

Hana Bank Economic Outlook 2023 merupakan ke-12 kalinya diselenggarakan Bank Hana sejak 2010 yang dibagi menjadi dua sesi.

Sesi Indonesia yaitu presentasi dari Ekonom Senior dari Universitas Indonesia dan Menteri Keuangan Periode 2013-2014 Muhamad Chatib Basri.

Sedangkan sesi selanjutnya adalah Sesi Korea Selatan yakni presentasi Jung Yoo Tak dan Kang Mi Jung dari Departemen Riset Hana Financial Group bertemakan “Ekonomi Global dan Indonesia/Financial Forecast”.

Disusul presentasi Hong Yoo Young dari Korea International Trade Association (KITA) tentang “Responsif dan Pemanfaatan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Korea (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK-CEPA)”.

Presiden Direktur Bank Hana, Park Jong Jin, mengatakan Hana Bank Economic Outlook 2023 menjadi langkah penting perusahaan dan pemangku kepentingan lain untuk melihat berbagai tantangan ekonomi secara global ke depannya menjadi suatu kesempatan yang baik.

“Mungkin kita akan menghadapi krisis, namun jika dapat memahami dan menanggapi dengan tepat, kita akan dapat mengatasinya. Sama halnya dalam mengatasi pandemi Covid-19, Bank Hana akan terus menjadi mitra keuangan yang terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Park Jong Jin.