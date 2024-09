Bank Mandiri Gelar Mandiri Lingkar Hijau, Olah Limbah Kopi Menjadi Cuan

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri melaksanakan program Mandiri Lingkar Hijau untuk mengolah limbah kopi menjadi produk yang bernilai ekonomi.

Selain mengentaskan masalah limbah, program ini juga diarahkan untuk memberdayakan masyarakat lokal.

Kegiatan Mandiri Lingkar Hijau bekerja sama dengan Bell Living Lab.

Perusahaan pengolah limbah cangkang biji kopi asal Bandung, Jawa Barat ini merupakan best of the best di Wirausaha Muda Mandiri 2023.

Bank Mandiri dan Bell Living Lab akan melakukan pengumpulan limbah, riset, pengolahan, pelatihan, hingga pemasaran produk.

Rangkaian kegiatan ini akan berjalan sampai September 2025, dengan target mampu mengoleksi hingga 2,5 ton ampas kopi setiap bulannya dan 2 ton per musim untuk pengolahan kulit kopi.

Terlebih data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar ke-4 di dunia, dengan produksi sebesar 774.960 ton di 2022.

Adapun limbah kopi sendiri memiliki kandungan karbon sebesar 54,5 persen yang dapat berkontribusi pada peningkatan pelepasan CO2 dan Metana ke bumi.