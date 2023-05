Banyak Keunggulan, TREBEL AI Diperkenalkan di Indonesian Idol

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi musik TREBEL hadir memberi kejutan dalam babak Top 3 Road to Grand Final Indonesian Idol XII di Studio RCTI+, Jakarta, Senin (8/5).

Fitur terbaru yang canggih dengan dukungan artifical intelegence yaitu TREBEL AI, diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia.

Saat acara Indonesian Idol, Boy William sebagai host membahas mengenai musik yang tidak ada habisnya seperti fitur TREBEL AI yang memiliki banyak fitur untuk menikmati musik.

Boy William kemudian mengajak chit-chat salah satu peserta yaitu Salma.

"Salma, sebagai seorang musisi kamu pasti sering bikin lagu ya, I know you are song writer,” kata Boy William.

Lalu, teman dekat Ayu Ting Ting itu mengajak juri untuk memberikan kata kunci yang diinginkan.

Anang dengan kata 'sempurna', BCL dengan kata 'cinta', Judika dengan kata 'minor', Rossa menyebutkan kata 'mayor' dan David ingin kata 'indah'.

Boy William kemudian mengetik kata kunci tersebut lalu muncul lirik lagu yang mana ini merupakan salah satu fitur canggih yang ada di TREBEL AI.