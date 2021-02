Barcelona Menang Berkat 1 Gol, 1 Umpan Matang dan 1 Kartu Kuning dari Messi

jpnn.com, SEVILLE - Lionel Messi menyumbang satu gol dan satu assist untuk mengantar Barcelona menang 2-0 di markas Sevilla, dalam laga pekan ke-25 La Liga di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sabtu (27/2).

Selain gol dan umpan matang, Messi juga mendapat hadiah kartu kuning dalam pertandingan tersebut, tepatnya pada menit ke-42.

Messi lebih dulu mengirimkan assist untuk gol pembuka keunggulan Barcelona yang dicetak Ousmane Dembele pada menit ke-29.

Megabintang gaek itu melepaskan umpan terukur ke belakang barisan pertahanan Sevilla, yang bisa dikejar oleh Dembele dan diselesaikan dengan sepakan mendatar yang melesak di antara kedua kaki kiper Bono.

91,1% - Lionel Messi ???????? has scored, assisted & booked combined. He has completed 41 of his 45 passes in opp half vs Sevilla (91,1% of passing accuracy), his second best % in a single LaLiga games this season, only behind game played at Celta (92,2%). Omnipresent @FCBarcelona pic.twitter.com/rOGIByhto3 — OptaJose (@OptaJose) February 27, 2021