Baru Main, Ronaldo Langsung Ukir Rekor

jpnn.com, BUDAPEST - Cristiano Ronaldo akhirnya mengukir tinta emas di buku sejarah EURO.

Saat merumput pada laga Hungaria vs Portugal dalam matchday pertama Grup F EURO 2020 di Puskas Arena, Budapest, Selasa (15/6), Ronaldo tercatat menjadi pemain pertama yang bermain dalam lima turnamen EURO, sejak 2004.

Kapten Timnas Portugal itu paling sering bermain pada ajang antarnegara Benua Biru ini.

Tambatan hati Georgina Rodriguez ini melampaui Bastian Schweinsteiger (Jerman) yang membukukan empat penampilan di putaran final EURO yakni pada 2004, 2008, 2012 dan 2016.

Ronaldo menandai debutnya di EURO melawan Yunani pada 12 Juni 2004 dengan sebuah gol – gol pertamanya untuk Portugal! – dan sejak itu mencetak delapan lagi dari 21 penampilan di putaran final.

???????? Cristiano Ronaldo is the first player to appear in five EURO finals campaigns! ????? @Cristiano | #EURO2020