Baru Perpanjang Kontrak, Ethan Ampadu Langsung Ditendang Chelsea ke Italia

jpnn.com, LONDON - Venezia secara resmi mengumumkan kedatangan Ethan Ampadu dari Chelsea dengan status pinjaman.

Sebelum dipinjamkan ke Venezia, pemain berusia 20 tahun itu sudah terlebih dahulu meneken kontrak baru bersama Chelsea hingga tiga tahun ke depan.

Ampadu sempat disekolahkan ke RB Leipzig dan Sheffield United, sekarang ia akan berkompetisi untuk pertama kalinya di Italia.

Berbicara soal Italia, Ampadu punya catatan buruk tersendiri dengan negara seluas 301.340 kilometer persegi ini.

Best of luck in Italy, @EthanAmp26! ???? — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2021