Bawakan Lagu Are You Ok, Chan Seyma Viral di TikTok dan YouTube

jpnn.com, JAKARTA - Lagu berjudul Are You Ok? kini sedang ramai digemari di platform TikTok.

Lagu yang berasal dari Kamboja ini dinyanyikan Ton Chan Seyma, putri asli Khmer.

Lagu ini diproduksi oleh pemilik rumah produksi Galaxy Navatra, dan ditulis dalam bahasa Inggris oleh Heng Loong.

Komposer lagu oleh Tempo Tris, disutradarai oleh Rawyer, Jeudy, dan Run Sokheng.

Berkat lagu tersebut, kini followers Chan Seyma di TikTok mencapai 3 juta, dengan 652 video pendek telah ditayangkan di TikTok.

Kebanyakan video Chan Seyma berasal dari Other, yang telah merebut hati banyak sekali followers.

Saat ini, Chan Seyma meraih posisi 6.289 di TikTok Global dan nomor satu di TikTok Khmer. Di YouTube https://youtu.be/kaIZnQrgASU, lagu Are You OK? sudah dilihat oleh 22 juta views.

Meski masih muda, Ton Chan Seyma dikenal sebagai sosok yang ceria dan tak kenal menyerah.