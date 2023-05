BCA Life Raih Penghargaan Indonesia WOW Brand 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) kembali meraih penghargaan Indonesia WOW Brand 2023, untuk kategori Life Insurance (Asuransi Jiwa).

Penghargaan ini diberikan dalam acara 'WOW Brand Festive Day 2023: Branding for the Game Changers' yang digelar oleh MarkPlus, Inc. pada Rabu (11/5).

Ini merupakan kali ketiga sejak 2021 secara berturut-turut BCA Life meraih penghargaan Silver Champion-Indonesia WOW Brand MarkPlus Inc untuk kategori yang sama.

Penghargaan ini menjadi bukti konsistensi sekaligus menegaskan komitmen BCA Life dalam memberikan produk dan pelayanan terbaik bidang perlindungan jiwa bagi keluarga Indonesia.

“Kami merasa terhormat dan berterima kasih kepada seluruh nasabah dan mitra kerja kami sehingga masyarakat Indonesia terus mempercayakan solusi proteksi jiwanya kepada BCA Life. Penghargaan ini akan terus menjadi penyemangat kami dalam melindungi segenap keluarga indonesia dengan kualitas prima, sesuai dengan tagline BCA Life selama ini yaitu, senantiasa melindungi Anda,” ujar Direktur & Chief Distribution Officer (CDO) BCA Life, Eva Agrayani.

BCA Life terus berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dan menjadi salah satu top of mind untuk penyedia solusi proteksi keuangan yang membantu masyarakat Indonesia merencanakan masa depan finansialnya dengan lebih baik.

MarkPlus, Inc., menobatkan perusahaan-perusahaan penerima Indonesia WOW Brand 2023 berdasarkan survei yang sudah dilaksanakan pada awal 2023.

Menggunakan konsep MarkPlus WOW Marketing, MarkPlus Insight telah menyebarkan survei kepada lebih dari 30.000 responden dari berbagai kota di Indonesia.