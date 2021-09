Bea Cukai Maksimalkan Ekspor Produk UMKM

Jumat, 24 September 2021 – 17:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus mendorong pelaku UMKM di berbagai daerah agar bisa melakukan ekspor produknya.

Selain pemenuhan administrasi, Bea Cukai berupaya untuk berkomunikasi dan memfasilitasi agar produk UMKM bisa mencapai tujuan tersebut.

Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai Finari mengatakan ekspor merupakan hal yang cukup rumit karena banyak eksosistem atau unsur yang terlibat, sehingga pentingnya bagi setiap unsur untuk saling bersinergi.

“Jika terdapat kebingungan dengan proses ekspor, dapat berdiskusi dengan kami," kata Firman dalam siaran persnya, Jumat (24/9).

Di Banten, Bea Cukai Soekarno-Hatta mendapatkan kunjungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (16/9).

Tujuan kunjungan itu adalah untuk berdiskusi sekaligus meninjau fasilitas kargo udara terhadap peningkatan ekspor Indonesia.

"Bea Cukai Soekarno-Hatta ingin mendorong ekspor wilayah Banten. Sebab pelaku UMKM Banten memiliki potensi yang menjanjikan, hanya saja mereka kurang memahami regulasi sehingga memilih untuk menjual produknya ke domestic,” ujar Firman.

Dia menambagkan, tengah melakukan upaya untuk mendorong produk UMKM, antara lain dengan membentuk tim ekspor agar bisa memberikan layanan One on One Meeting, membentuk klinik ekspor untuk mengasistensi ekportir secara online dan pendampingan.